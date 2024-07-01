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ISW: На «теорию Путина» нужно дать ответ

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  • 1.07.2024, 9:18
  • 4,424
ISW: На «теорию Путина» нужно дать ответ

Западу стоит спешить.

Российский диктатор Владимир Путин «сформулировал теорию победы» в войне против Украины, она предполагает, что оккупационные силы РФ могут продолжать постепенное ползучее продвижение бесконечно долго, не позволяя украинцам проводить успешные контрнаступательные операции и «одерживать победу» в противостоянии на истощение против ВСУ.

Российское военное командование сейчас предпочитает последовательные наступательные операции, которые могут помочь что-то получить постепенно, а не проведение широкомасштабного наступления, которое имеет целью достижение значительных операционных успехов благодаря быстрому маневру, говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

«Путин и российское военное командование, ...похоже, признают реальность того, что российским войскам, возможно, придется преследовать отдельные оперативные цели в течение многих месяцев, если не лет», - отметили аналитики.

В ISW считают, что для противодействия Путину и избежания затягивания войны западные государства должны поспешить предоставить Украине необходимую поддержку для проведения контрнаступательных операций.

«Путин, вероятно, надеется, что ползучий российский прогресс в Украине убедит Запад, что украинская победа недостижима и что уступки по украинской территориальной целостности и суверенитета являются лучшими, чем украинское поражение. Сейчас Путин не желает принять ничего, кроме полной капитуляции Украины…», - предупредили в Институте.

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