Белорусам сегодня стоит взять с собой зонтик
- 1.07.2024, 9:25
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Синоптики обещают сильные ливни.
На большей части территории страны 1 июля прогнозируют кратковременные дожди, грозы. Местами сильные ливни, днем +30..+34°С, по юго-востоку местами до +35°С, в западных районах +24…+29°С, сообщает Белгидромет.
В Минске кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), гроза, местами по городу сильный ливень. При грозе местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. Днем +30..+32°С, вечером + 26..+28°С.