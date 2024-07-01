«Такого не было уже 10 лет»: базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности 1.07.2024, 9:28

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СМИ назвали причину.

Несколько военных баз США в Европе приведены в повышенную боевую готовность на фоне возможной террористической угрозы. Уровень силовой защиты был повышен до второго по величине на фоне опасений, что теракт может быть направлен против американского военного персонала или объектов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам официальных лиц, на базах, включая гарнизон армии США в немецком Штутгарте, где находится штаб-квартира европейского командования США, был повышен уровень боевой готовности до уровня принудительной защиты «Чарли». Этот статус «применяется, когда происходит инцидент или получены разведданные, указывающие на вероятность какой-либо формы террористической акции или атаки против персонала или объектов».

Один из американских чиновников, который находится на базе в Европе, рассказал CNN, что они не видели такого уровня угрозы «по крайней мере 10 лет», и добавил, что обычно это означает, что военные получили подтверждение «активной достоверной угрозы».

CNN уточняет, что неясно, какие разведданные вызвали усиление мер безопасности, но европейские власти предупредили о потенциальной террористической угрозе в преддверии Олимпийских игр в Париже и во время текущего чемпионата Европы по футболу.

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