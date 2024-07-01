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«От квартир возле резиденции Лукашенко лучше избавиться»

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  • 1.07.2024, 9:32
  • 10,604
«От квартир возле резиденции Лукашенко лучше избавиться»

Как реагировать на слова Муравейко.

Начальник Генштаба Беларуси Павел Муравейко заявил, что страна применит тактическое ядерное оружие в случае угрозы ее «суверенитету» и «независимости».

Известный белорусский публицист Сергей Наумчик в Telegram отреагировал на реплику лукашенковского генерала:

— В свете безответственных заявлений начальника Генштаба генерала Муравейко о возможности нанесения ударов российским ядерным оружием с территории Беларуси, настоятельно советовал бы избавиться от квартир поблизости от резиденции Лукашенко на пр. Победителей, администрации на Карла Маркса, здания КГБ-ФСБ на центральном проспекте, здания Минобороны, офисов других силовых структур, аэродрома Мачулищи и воинских частей, резиденции в Острошицком Городке…

Словом, всего того, что обязательно будет предметом неизбежных ядерных ударов в ответ на нанесение ударов российским ядерным оружием с территории РБ по странам НАТО либо по Украине. Берегите себя!

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