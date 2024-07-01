Число легализованных в Польше белорусов выросло на 10%
- 1.07.2024, 9:41
- 1,554
За последние полгода.
На конец мая с действующими разрешениями в Польше проживало 131 318 граждан Беларуси, сообщает «Позірк» со ссылкой на данные «Белорусы в Польше» из польского Управления по делам иностранцев.
На конец 2023 года легализованных белорусов в Польше было около 119 000. Таким образом, за полгода их число выросло на 10% (с августа 2020-го, когда было около 28 000, увеличилось в 4,7 раза).
На 31 мая 2024 года временный вид на жительство был у 79 149 граждан Беларуси, постоянный — у 41 886, дополнительная защита — у 7495, карта резидента ЕС — у 1331, временная защита — у 629, статус беженца — у 670.
С начала этого года принято 24 214 заявлений на легализацию (Мазовецкое воеводство — 9264, Подляское — 3946, Великопольское — 2099, Малопольское — 1662, Поморское — 1621).
В январе — апреле принято 23 409 решений о легализации, в том числе положительных 20 238, отрицательных — 2531, прекращено дел — 640.
«Подавляющее большинство белорусов получают временный вид на жительство, связанный с работой — 58%. По другими обстоятельствам — 24%, [в связи] с воссоединением семьи — 16%, по причине учебы — только 2%», — отмечает упомянутое сообщество.
Больше всего легализованных белорусов — около 48 000 — проживает в Мазовецком воеводстве. Для сравнения: в Подляском воеводстве — около 15 000, Поморском — 11 500, Великопольском — 10 000, Нижнесилезском — 9700, Малопольском — 9500.
«В основном это молодежь в возрасте 18−34 лет. По гендерному признаку: мужчины — 58%, женщины — 42%», — говорится в сообщении.