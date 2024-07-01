Колонизация Марса: выяснилось, какой земной организм поможет людям выжить на планете 1 1.07.2024, 9:46

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Результаты исследования китайских ученых.

В журнале The Innovation были представлены результаты исследования китайских ученых, которые показывают, что мох вида Syntrichia caninervis может выжить в суровых условиях Марса. Это растение способно пережить засуху и очень низкие температуры.

На Земле данный мох растет в Антарктиде и пустыне Мохаве в США, то есть не самых пригодных для жизни местах. Ученые считают, что это растение поможет человеку колонизировать Марс, пишет The Guardian (перевод - «Фокус»).

Авторы исследования заявили, что они впервые рассмотрели способность выживания и выращивания растений на Марсе не в закрытых помещениях, а на поверхности планеты. Ученые считают, что с помощью мха вида Syntrichia caninervis будущие покорители Марса смогут колонизировать Красную планету.

Ученые создали условия, похожие на те, что существуют на Марсе, включая давление, температуру и уровень ультрафиолетового излучения. Согласно исследованию, мох вида Syntrichia caninervis не только выжил, но и полностью восстановился после полного обезвоживания. Растение также смогло нормально восстанавливаться и расти в течение 5 лет при температуре минус 80 градусов Цельсия и в течение 30 дней при температуре минус 196 градусов Цельсия. При этом высокий уровень излучения не помешал росту растения.

По словам Стюарта МакДэниела из Университета штата Флорида (США), который не принимал участие в исследовании, выращивание растений на Марсе является важной частью долгосрочной миссии. Растения эффективно превращают углекислый газ и воду в кислород и углеводы. То есть люди на Марсе могут получить воздух и пищу, необходимые для выживания. По словам ученого, все же новое исследование не показало, что мох может быть источником кислорода на Марсе. Также китайские ученые не показали, что мох может размножаться в условиях Красной планеты.

Агата Зупанска из Института SETI (США), которая не принимала участие в исследовании, считает, что мох может помочь превратить марсианскую почву в более плодородную и таким образом можно будет выращивать другие растения, ведь сам мох есть нельзя. Но пока говорить о полном терраформировании Марса с помощью мха или другого растения слишком рано.

Но сами авторы исследования утверждают, что мох вида Syntrichia caninervis является многообещающим растением, которое можно доставить на Марс для проведения дальнейших экспериментов.

Вигер Вамелинк из Вагенингенского университета, Нидерланды, который не принимал участие исследовании, считает, что выращивать растения на открытом воздухе на Марсе невозможно из-за слишком низкой температуры. При этом он указывает на то, что авторы исследования не использовали для выращивания мха марсианскую почву. То есть, по словам ученого, это не доказывает, что мох может расти в условиях Марса.

Но Эдвард Гинан из Университет Вилланова (США), который не принимал участие в исследовании, считает, что данный мох может стать многообещающим растением-первопроходцем, которое поможет в колонизации Марса. Хотя скорее всего для выращивания этого растения понадобится вода.

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