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Эксперт: Украинские дроны уже способны летать на три тысяч километров

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  • 1.07.2024, 9:54
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Эксперт: Украинские дроны уже способны летать на три тысяч километров

И нести нагрузку до 100 килограмм.

Украинские дроны способны летать на 3 тыс. км и нести нагрузку до 100 кг. Об этом FREEДОМ рассказал украинский эксперт в сфере авиации, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский.

- Как человек, причастный к некоторым видам производства таких БпЛА, хочу сказать, что в принципе у нас есть возможности летать на расстояние до 3 тыс. километров, при этом с разным типам нагрузки боевой. Мы говорим о нагрузке до 100 килограмм. То есть, в принципе, это довольно-таки неплохие результаты. И следует сказать, что если мы говорим о дронах до тысячи километров, то, в принципе, мы уже имеем хороший подтвержденный результат — это уничтожение таких самолетов, как Су-57, уничтожение самолетов Су-34, — сказал он.

Храпчинский отметил, что сейчас стоит глобальная задача перед Силами обороны Украины и перед компаниями, которые занимаются производством беспилотных авиационных систем — создание сильных средств, которые могли бы существенно наносить урон Российской Федерации, в частности, ее тактической авиации.

- Потому что мы видим, как Россия активно использует тактическую авиацию для сброса авиабомб. И поскольку у нас пока что еще нет разрешения со стороны наших западных партнеров на использование таких средств удара, как ATACMS, нужно пользоваться своими возможностями. И это довольно-таки неплохой результат по поводу того, что запуск идет уже серийное производство, — сказал эксперт.

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