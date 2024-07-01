«Если сохранится текущий темп рождаемости, то на конец века белорусов будет три миллиона» 2 1.07.2024, 9:59

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Экономист рассказал, что не так с белорусской демографией.

Население Беларуси продолжает неуклонно сокращаться. В момент распада СССР на территории Беларуси проживало 10,2 млн человек. Сегодня, даже по официальной статистике — 9,2 млн, а с учетом уехавших, и того меньше. И эта цифра будет только снижаться.

Непрекращающиеся репрессии, выдавливание людей из страны, экономическая неопределенность мало способствуют желанию белорусов рожать детей. А призывы властей уходят в пустоту.

Удручающую статистику по демографии привел академический директор BEROC Лев Львовский, пишет «Салiдарнасць».

— Демографию лучше смотреть на длинных дистанциях, — отмечает экономист. — Так вот на конец века, если мы вдруг восстановим рождаемость до максимума 2017 года, у нас будет примерно 6 млн белорусов. Если же у нас будет текущий темп рождаемости, то речь будет идти о 3,5-3 млн.

По мнению Льва Львовского, остановить это снижение нынешним властям вряд ли удастся.

— Сейчас Александр Лукашенко думает, что раз белорусы уехали, он обманет азербайджанцев, там где-нибудь прорекламирует, и они приедут. Но азербайджанцы ничем не глупее белорусов. Они посмотрят новости и никуда не поедут, — уверен экономист.

Главная причина, по которой сегодня в Беларуси наблюдается негативная ситуация с рождаемостью, заключается в отсутствии стабильности.

— Александр Лукашенко все время про нее говорит, но стабильность есть в демократиях, а в автократиях как раз проблемы со стабильностью, потому что постоянно все меняется, — поясняет Лев Львовский. — Сегодня тебе говорят «рожай, дадим 10 000», а завтра тебе говорят «рожай нам этого ребенка — и сразу на войну», а послезавтра тебе говорят «рожай, но если пойдет в университет, то это уже будет наш и должен 5 лет отрабатывать».

Но если население Беларуси так резко снижается, то, может, не стоит упираться призывам правительства?

— Если речь идет о том, чтобы выделять на это достаточно средств, ресурсов, все время думать и изменять политику — да, стоит, — считает экономист. — Но если бегать и говорить, что место женщины не в айти-компании, а в родильной палате, запрещать аборты — этого делать не стоит. Такие эксперименты были. Например, товарищ Чаушеску тоже был очень озабочен демографией и ввел супержесткие запреты на аборты. Настолько, что даже если ты знал, что твоя подруга делает аборт, обязан доложить, иначе тоже в тюрьму.

Этот шаг действительно увеличил рождаемость в стране и прирастил население. Вот только качество этого населения сильно снизилось.

— Потому что хуже отсутствующего в стране ребенка — ребенок, который был рожден родителями, которым он не нужен, — считает Лев Львовский. — Это значит родители не вкладывают в развитие ребенка, в человеческий капитал. После Чаушеску еще 20 лет в стране наблюдалось уменьшение среднего IQ. Да, он увеличил численность населения, но создал — может, звучит не политкорректно, но в экономике так говорят — население низкого качества.

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