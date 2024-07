Господин из Америки Илья Варламов

1.07.2024, 10:25

2,860

В России эта новость вызвала фурор.

В Россию приехал господин из самой Америки! Как обычно эта новость вызвала настоящий фурор. Вся Москва следит за тем, где Канье Уэст поел, куда он заселился, сколько раз в день он посрал. И не важно, что господин на самом деле конченный мудак, антисемит, фанат Гитлера, сторонник самых диких теорий заговора. Он же А-М-Е-Р-И-К-А-Н-Е-Ц! Целый американец и почтил нас своим вниманием! Надо ноги ему целовать! Мы не в изоляции.

Забавно, что по российскому законодательству Канье можно закрыть лет на 50. Там и оправдание фашизма, и дискредитация армии (чувак поддерживал Украину) и разгибание скреп. Но сейчас все замерли в ожидании. Соизволит ли господин из Америки устроить концерт в Лужниках?

Кстати, интересно, в случае концерта, будет ли Канье исполнять свой хит VULTURES, где есть такие слова:

She want me to put some of this coke in her butt, ugh

She Russian, I beat up the pussy for Ukraine

Илья Варламов, X

