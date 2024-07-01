Бум на рынке белорусской недвижимости не утихает 1.07.2024, 10:35

Цены рекордные за девять лет.

Стоимость квадратного метра жилья в Минске превысила в мае $1500 – впервые с 2015 года. Даже в непопулярных Шабанах однушки подорожали за год на $8 тысяч, передает «Белсат».

В мае в Минске оформили 1590 сделок купли-продажи квартир, хотя обычный показатель для этого месяца – около 1100–1300 договоров. Правда, по сравнению с апрелем количество сделок снизилось на 24%, тогда было 2100.

Отчасти покупали – продавали в столице однокомнатные квартиры, на них пришлось 42% всех сделок. Доля двушек – 34%.

В новых домах, построенных за два последних года, купили 10% объектов от общего количества. Самые популярные районы – Октябрьский и Московский.

Квадратный метр в столице подорожал за месяц на 2,4% и в мае стоил в среднем $1520 – такого не было с 2015 года. Квадратный метр однушек так вообще превысил $1600. Однушки стоят сейчас в Минске в среднем $57,5 тысячи, двушки – $67 тысяч, трешки – $95 тысяч.

Цены на жилье растут в Минске как ошалелые. Например, в известных своим имиджем Шабанах однокомнатные квартиры подорожали за год на $8250 и сейчас стоят $47 тысяч, а двухкомнатные – на $13,3 тысячи до $59,9 тысячи.

Недвижимость дорожает из-за взрывного роста спроса. Экономист Анастасия Лузгина пояснилa, что квартиры хватают по причине роста доходов и дешевых кредитов. Если в апреле 2022 года банки одалживали деньги физическим лицам в среднем под 13,25% годовых, то в апреле прошлого года – под 10,4%, а в апреле этого года – под 9,93%.

При этом, отмечает экономист, темпы строительства жилья нельзя назвать высокими:

«В апреле и мае этого года рост год к году был, однако в целом за январь – май 2024 года по сравнению с январем – маем 2023-го объем ввода жилья в эксплуатацию снизился. Активнее сужается ввод жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий».

Как считает Лузгина, ценам на недвижимость еще есть куда расти, так как не похоже, что нынешние власти планируют ужесточать монетарную политику, и, соответственно, кредиты в ближайшей перспективе сильно не подорожают. А как сохранится вызванный доступными деньгами повышенный спрос, то и подорожание квартир продолжится.

«Если мы говорим о более жесткой денежно-кредитной политике, то это скажется на активности рынка недвижимости. Но мы пока не наблюдаем каких-то серьезных изменений, осторожные шаги Нацбанка не приводят к серьезному повышению ставок, и предпосылок для их роста в ближайшей перспективе нет. Мы видим высокие темпы экономического роста и умеренную инфляцию, поэтому кардинальных изменений ждать не приходится, соответственно, нынешняя ситуация на рынке недвижимости пока будет сохраняться», – сказала эксперт.

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