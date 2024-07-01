Врач дала 10 дельных советов молодым, чтобы сохранить здоровье 1.07.2024, 10:41

Важно улучшать свое эмоциональное благополучие.

Кандидат медицинских наук Любовь Дроздова дала «АиФ» 10 советов как сохранить здоровье в молодом возрасте:

Люди в возрасте от 18 до 35 лет — молоды и телом, и душой. До этого возраста практически по всем органам и системам у нас сохраняется внутренний резерв организма с рождения. Его обязательно нужно поддерживать за счет здорового образа жизни. Но следует помнить и о том, что когда-то наступит более зрелый возраст, поэтому крайне желательно исключить факторы риска, способствующие развитию заболеваний. Фактор риска — еще не болезнь, но устранение каждого из них будет способствовать снижению смертности в будущем! Наше здоровье в молодом возрасте закладывает фундамент для долгой и качественной жизни в старости.

Вот десять советов, которые помогут его сохранить:

1. Будьте физически активны.

Регулярная физическая активность улучшает работу сердечно-сосудистой системы, укрепляет мышцы и кости, и способствует поддержанию здорового веса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует уделять не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности в неделю.

2. Питайтесь правильно.

Соблюдение сбалансированной диеты, богатой фруктами, овощами (не менее 400 г.), белками и полезными жирами, помогает поддерживать оптимальный вес, снижает риск хронических заболеваний и улучшает общее самочувствие.

3. Регулярно потребляйте достаточное количество воды.

Вода необходима для выполнения множества функций организма, включая терморегуляцию, транспортировку питательных веществ, поддержание объема крови и выведение токсинов. Рекомендуется пить около двух литров воды в день (норма может варьироваться в зависимости от индивидуальных потребностей).

4. Откажитесь от вредных привычек.

Курение, чрезмерное употребление алкоголя существенно увеличивают риск развития заболеваний, таких как рак, заболевания сердца и печени. Отказ от этих привычек значительно улучшает качество и продолжительность жизни.

5. Позаботьтесь о качественном сне.

Сон играет ключевую роль в регуляции многих систем организма. Недостаток сна может привести к ухудшению когнитивных функций, увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний и сниженной иммунной защите. Рекомендуется спать 7-9 часов в сутки.

6. Проходите профилактические медицинские осмотры.

Регулярное прохождение диспансеризации помогает выявить потенциальные проблемы со здоровьем на ранней стадии, что значительно повышает шансы на успешное лечение.

7. Задумайтесь о здоровье будущих детей. Сохраните репродуктивное здоровье.

Для сохранения репродуктивного здоровья и обеспечения здоровья будущих поколений важно вести здоровый образ жизни, включающий правильное питание и физическую активность, избегать вредных привычек, регулярно проходить медицинские осмотры и своевременно лечить хронические и инфекционные заболевания, а также соблюдать меры личной гигиены и консультироваться с врачом по вопросам репродуктивного здоровья.

8. Соблюдайте правила личной гигиены.

Правильная гигиена помогает предотвратить появление возможных заболеваний и инфекций, повышает уверенность в себе и улучшает качество жизни.

9. Улучшайте свое эмоциональное благополучие.

Занятие хобби, общение с близкими, медитация и регулярные перерывы на отдых могут способствовать улучшению эмоционального состояния. Участие в общественных мероприятиях и волонтерской деятельности снижает уровень стресса. Такая социальная поддержка имеет положительное влияние на ментальное и физическое здоровье. Помните, что здоровье — праздник, который всегда с тобой!

10. Постоянно обучайтесь новому.

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Постоянное развитие и обучение помогает поддерживать когнитивные функции и мозговую активность. Чтение, изучение нового языка, игры на развитие памяти — всё это способствует улучшению мозговой деятельности и когнитивного здоровья.

Применение этих советов на практике поможет создать надежный фундамент для здорового и полноценного будущего. Помните, что здоровье — это результат ежедневного выбора и постоянных усилий!

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