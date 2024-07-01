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Дроны атаковали российскую военную часть в Тверской области

  • 1.07.2024, 10:42
Дроны атаковали российскую военную часть в Тверской области

Она горит.

Два БПЛА атаковали войсковую часть в Тверской области. Возник пожар, сообщают источники ASTRA.

Власти региона и Минобороны РФ об этом сообщать не стали.

Как выяснила Telegram, в/ч 54169 в городе Торопец была атакована 2 беспилотниками рано утром 29 июня. Оба беспилотника взорвались, на территории войсковой части возник пожар. О пострадавших неизвестно.

Эту же войсковую часть беспилотник уже атаковал ночью 5 мая. Тогда дрон тоже упал на территории войсковой части, в результате чего возник пожар.

Российские СМИ также сообщают, что во всей Белгородской области, включая областной центр, пропало электричество «в результате внешнего воздействия». На время отсутствия электричества воздушную тревогу обещают объявлять из громкоговорителей, установленных на машинах.

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