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Под Слуцком в одном озере утонули два брата

  • 1.07.2024, 10:48
Под Слуцком в одном озере утонули два брата

В один и тот же день.

Трагедия произошла возле деревни Мелешки в Слуцком районе. Сначала на поверхности воды в водоеме вблизи деревни нашли труп неизвестного мужчины, а также вещи двух человек, пишет slutsk-gorod.by.

Затем спасатели в 10 метрах от берега достали трупы двух братьев, жителей деревни Мелешки. Они, по предварительной информации, после употребления спиртных напитков пошли купаться.

Место, где они утонули, является местом, запрещенным для купания, на берегу за 20 метров установлена информация о запрете купания.

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