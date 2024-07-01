Соловьев договорился 4 Альфред Кох

1.07.2024, 10:53

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Прощения ему не будет.

Прошли два года и сто двадцать восемь дней войны. Свежие карты ISW почему-то еще не вывешены и, следовательно, комментировать нечего. Впрочем, есть все основания считать, что на фронте за сутки значительных изменений не произошло.

Россияне опять бросали КАБы на Харьков. Опять есть разрушения и жертвы среди мирных жителей. Ничего в этом плане не меняется. Комментировать все это бессмысленное варварство и садизм уже нет сил. Нужно обладать поистине иезуитской логикой (в духе Соловьева и Симоньян) чтобы уметь обосновать все эти бомбардировки.

Соловьев уже договорился до того, что нужно сравнять с лицом земли Одессу, Николаев, Харьков и Киев. Язык без костей, болтает всякую брутальную хрень, аж слушать противно.

Его жалко, он весь такой заигравшийся мальчик, который уже понял, что прощения ему не будет и его нынешнее существование на этом свете продлится ровно столько, сколько существует на нем Путин. И не днем больше.

Будучи на одиннадцать лет младше Путина, Соловьев понимает, что даже если Путин умрет естественной смертью, то он лично так легко не отделается.

Либо его добрые украинцы посадят на кол (Муаммар Каддафи), либо его ждет добровольный уход из жизни в с помощью пули в висок (Адольф Гитлер) или ампулы с ядом (Йозеф Геббельс). С еще большей гарантией аналогичная судьба ожидает и знойную Марго, 1980 года рождения.

Вы спросите: а с чего бы это тем, кто придет на смену Путину, отдавать эту сладкую парочку на съедение злым бандеровцам? Но при здравом размышлении: кому они будут нужны? Кто их будет защищать? Возникнет тема снятия персональных санкций в обмен на особо рьяных слуг режима - они первые и станут жертвами этой мены. Ну не Патрушева же с Бортниковым отдавать, верно?

А этих не жалко, такого добра можно снова набрать сколько хочешь. Только бабками потряси - и опять найдутся трубадуры «русского мира”».. Хоть среди евреев, хоть среди армян… Хо-хо (извиняюсь за неполиткорректность). Так даже прикольнее, бу-га-га…

Что вы говорите? Соловьева и Симоньян выдать? С нашим удовольствием! Сажайте их на что хотите. Можно без вазелина. Ага, а вот вам, соответственно, наш списочек: Тимченко, Ковальчук, да, обоих братьев… Санкции снять. Вот тут крючочек поставьте… Все правильно? Никакого обману? Ну, тогда как договаривались: вот вам эти двое из ларца. Да, уже в наручниках. Забирайте.

Если еще кого нужно - обращайтесь. Раз у нас так хорошо дело пошло, то мы ж с нашим удовольствием! Нешто мы без понятия? Чай не звери какие… Да! И, будьте так любезны, не забудьте сказать на пресс-конференции, что российская сторона конструктивно сотрудничает по проблемам послевоенного урегулирования…

Альфред Кох, Telegram

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