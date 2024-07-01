После трех лет заключения вышел на свободу гродненский блогер

После трех лет заключения вышел на свободу гродненский блогер1
- 1.07.2024, 10:55
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Вадим Ермашук полностью отбыл свой срок.
Блогер Вадим Ермашук вышел на свободу 29 июня 2024 года, сообщают правозащитники. Ермашук — популярный гродненский блогер, известный как Vadimati.
Он был задержан в августе 2021 года в Щучине, куда поехал снимать ролик. После 40 суток административного ареста на него завели два уголовных дела — по статье 368 УК («оскорбление Лукашенко») и статье 370 УК («надругательство над госсимволами»).
21 декабря 2021 года в Щучинском районном суде Ермашуку вынесли приговор — три года колонии. Он полностью отбыл назначенное наказание, находился в колонии в Бобруйске.