Белорусы могут подавать в Польше заявки на пособие Dobry Start
- 1.07.2024, 11:03
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Кому оно положено и как его получить.
В Польше с 1 июля 2024 года начинается приём заявок на выплату пособия на сборы в школу Dobry Start, или 300+. Приём заявок продлится до 30 ноября.
Выплата 300 злотых к началу учебного года полагается каждому школьнику, которому на момент получения помощи исполнилось не более 20 лет (ребёнку с инвалидностью — 24 лет). Программа не распространяется на тех, кто посещает детский сад или «зерувку» (нулевой класс), а также на студентов.
Куда подать заявку
Заявки принимает Управление социального страхования (ZUS).
Подать заявку можно только в онлайн-формате через сайт empatia.mpips.gov.pl, интернет-банкинг или через портал PUE ZUS.
В заявке необходимо указать номер банковского счёта, на который будут перечислены денежные средства, адрес электронной почты и номер телефона, а также иную необходимую информацию. Если заявка подана верно, в письме, отправленном на электронную почту, или в личном кабинете PUE ZUS будет отражено подтверждение.
При подаче заявки в июле или августе 2024 года выплата будет перечислена не позднее 30 сентября. А если заявка подана в сентябре, октябре или ноябре, средства будут начислены в течении двух месяцев со дня подачи заявки.
Какие документы нужны
Для подачи заявки нужно предоставить:
- документы родителей, в том числе карты побыта или другие документы, подтверждающие право на трудоустройство в Польше,
- контактные данные родителей,
- информацию о социальном страховании,
- номер и адрес учебного заведения, которые посещает ребёнок,
- номер счёта для зачисления средств,
- документы, подтверждающие инвалидность,
- документы, подтверждающие усыновление,
- при необходимости — иные документы, подтверждающие статус заявителя и его право на выплату.