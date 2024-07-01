Российские военные уронили пять авиационных бомб на Белгородскую область 1 1.07.2024, 11:18

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За два дня.

Пять авиационных боеприпасов различной мощности обнаружили за два дня в Белгородской области, пишет телеграм-канал Baza.

По его данным, первую фугасную авиационную бомбу (ФАБ-1500) нашли утром 28 июня в нескольких километрах от села Крутой Лог. На следующий день две авиабомбы ФАБ-500 были найдены в Шебекинском городском округе. Еще одну обнаружили снова недалеко от Крутого Лога.

Под вечер 29 июня в 6 километрах от поселка Маслова Пристань нашли часть трехтонной ФАБ-3000. Источники телеграм-канала утверждают, что пострадавших в результате падения авиабомб нет, эвакуировать жителей из ближайших населенных пунктов не потребовалось. Обнаруженные авиабомбы готовятся уничтожить.

До этого о падении авиабомб на Белгородскую область 11 и 12 июня сообщал телеграм-канал Astra. Тогда также пять фугасных авиационных бомб нашли в селах Неклюдово, Новостроевка, Цепляево-второе, в районах поселков Батрацкая Дача и Ленинский.

Еще ранее две ФАБ-500 были обнаружены в Белгородской области в день обрушения многоэтажки в Белгороде — 12 мая. Место падения бомб оказалось менее чем в 8 км от дома по улице Щорса, 55А, в котором в результате попадания боеприпаса обрушился подъезд. Обе ФАБ зарылись в землю и не разорвались. Губернатор региона Вячеслав Гладков призывал местных жителей эвакуироваться на время проведения разминирования.

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