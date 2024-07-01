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В оливках нашли уникальное вещество

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  • 1.07.2024, 11:16
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В оливках нашли уникальное вещество

Оно снижает уровень сахара и помогает похудеть.

В оливках выявили эленоловую кислоту, которая помогла снизить уровень сахара в крови и похудеть мышам с диабетом и ожирением. Об этом сообщает Американское общество питания (ASN).

Учены искали натуральные вещества, которые оказывают влияние на гормоны GLP-1 и PYY, способствующие сытости и предотвращающие переедание. Их действие имитируют препараты Лируглутид, Оземпик и прочие.

Эксперименты проводились на мышах. Им давали эленоловую кислоту, затем наблюдали за состоянием грызунов. Через неделю вес «респондентов» с ожирением снизился, а уровень сахара в крови стал меньше по сравнению с мышами, которым не давали это вещество.

Исследователи пришли к выводу, что эленоловая кислота значительно снизила потребление пищи у грызунов и способствовала потере веса.

Тем не менее ученые считают, что концентрация этого вещества в оливковом масле или оливках слишком низкая, чтобы эти продукты привели к аналогичным эффектам у людей. Но есть и хорошие новости: результаты работы могут лечь в основу создания более доступных и безопасных альтернатив препаратам, снижающим аппетит.

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