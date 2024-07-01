Лукашенко ждут «сюрпризы» 1 Telegram-канал «Ник и Майк»

1.07.2024, 11:22

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Все его ходы читаемы.

Лукашенко задумывал парад как демонстрацию своего триумфа. Удержался у власти, балансирует в полумиллиметре от полномасштабного втягивания в войну против Украины, получил ядерный зонтик. Поэтому можно было бы и похвастаться. Однако на прошлой неделе стало очевидно, что триумф получается так себе.

Удержание власти стоило удара по демографии и экономике, а также попадания в полную зависимость от России.

Балансирование на грани не дает свободы маневра. Да, контакты есть и с Украиной, и с Западом, но они не позволяют чувствовать себя увереннее на встречах с Кремлем.

Ядерное оружие оказалосьне собственностью хунты. И не щитом, а жирной мишенью.

Это если вкратце. И в такой конфигурации еще можно было бы дальше раскорячиваться. Однако неожиданно встал вопрос с транзитом грузов. И если слова Польши можно было бы еще воспринимать как слова, то с Китаем уже шутить не хочется. Особенно накануне саммита ШОС в Астане, который тоже должен был бы стать триумфом, но уже не все так однозначно. Страны ШОС должны продвигать инициативу «Один пояс, один путь», а не наносить ей ущерб.

Итого к дню «триумфа» Лукашенко подходит с иным балансом. Приезжает большая делегация из России, будет напоминать о транзите политическом и ускорении поглощения.

В Астане триумф подпорчен и так, а возможны дополнительные неожиданные сюрпризы.

Что придумали в рамках концепции «надо что-то делать»?

1. Ссылаясь на праздник, избегать серьезных разговоров с Россией.

2. Готовиться к очередной «коронации». В текущей конфигурации лучше играть в любимую игру – затягивать процесс.

3. Ехать на поклон к Китаю в Астану. Для этого даже пришлось подвинуть расписание парада и прочей мишуры в Минске.

4. Делать реверансы и жесты в сторону Украины, чтобы получить «адвоката» перед Западом.

5. Пробовать активизировать западный трек.

Все тактические ходы читаемы, но только в Минске кажутся оригинальными и неожиданными.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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