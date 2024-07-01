В России предлагают отправлять на заводы инвалидов 8 1.07.2024, 11:35

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Из-за нехватки рабочих рук.

Российские власти собираются решать проблему дефицита рабочих рук в стране за счет более активного трудоустройства инвалидов. Это следует из проекта Минтруда по повышению уровня занятости инвалидов на период до 2030 года, с которым ознакомился РБК.

В документе отмечается, что на сегодняшний день три четверти людей с ограниченными возможностями в трудоспособном возрасте не вовлечены в рынок труда, поскольку сказываются «нежелание трудиться по предлагаемым вакансиям» и «недостаточная заинтересованность работодателя в найме инвалидов».

По итогам 2023 года численность инвалидов в трудоспособном возрасте составляла 4,2 млн человек. Эта категория в основном представлена лицами с инвалидностью второй (39,8%) и третьей (45,2%) групп, «сохраняющими возможность трудиться при наличии подходящих условий». Однако работу имеют не более 28% из них, или 1,2 млн человек.

При этом в России сложилась крайне низкая безработица — 2,6% по итогам апреля, а до 2030 года российской экономике, по оценке правительства, потребуется до 2,4 млн дополнительных работников. Одновременно с этим в апреле этого года опрос предприятий показал, что около 70% испытывают дефицит кадров (в июле 2023-го о такой проблеме сообщили 56% компаний), говорилось в аналитических материалах ЦБ.

В связи с этим Минтруд предлагает предоставлять преференции для нанимающих инвалидов сверх установленных квот компаний. Сегодня, если сотрудников более 100 человек, квота составляет от 2 до 4% их числа, если от 35 до 100 человек — не более 3%. Преференции могут быть в виде субсидий на оборудование специальных рабочих мест и приоритетного доступа к госзакупкам. Кроме того, возможно «льготное кредитование и налогообложение», а также субсидирование оплаты труда инвалидов, работающих на «дополнительных рабочих местах», говорится в документе Минтруда.

В свою очередь работающие инвалиды первой группы могут быть освобождены от уплаты НДФЛ и налога на профессиональный доход (налог на самозанятых). Также инвалидам могут предоставить льготы по стажу работы и учету заработка при назначении трудовой пенсии, а кроме того, гарантировать «достойную» оплату труда в соглашении по социальному партнерству.

Помимо этого Минтруд предлагает финансовую помощь при регистрации юрлица или ИП, а также при подготовке документов для этого. Также в концепции ведомства запланирована информационная кампания по пропаганде предпринимательства среди лиц с ограниченными возможностями.

Отдельно в документе предусматриваются меры по трудоустройству инвалидов из числа участников войны в Украине. Для них планируется формировать «индивидуальные профессиональные маршруты» и запускать программы повышения квалификации. Также предлагается улучшать имидж работодателей, которые трудоустраивают инвалидов вследствие военной травмы.

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