Топ-7 новых правил оплаты больничного, касающихся каждого белоруса 1 1.07.2024, 11:49

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Расчет ведет ФСЗН.

Работающих белорусов с 1 июля ждет новая система расчета и оплаты пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, или больничных листов. Вот как оплата больничного в Беларуси по новым правилам затронет каждого.

Первое правило – те, кто дольше платить взносы в ФСЗН, и по больничному получит больше. Это означает, что тем работникам, которые трудятся более 10 лет и аккуратно уплачивают взносы в Фонд социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты Беларуси, с первого и до последнего дня больничного насчитают 100% среднедневной зарплаты. Те же, кто трудится пока менее 10 лет, получат 80%. Как и до 1 июля, 100% утраченного заработка получат родителей, которые идут на больничный с ребенком, женщин по беременности и родам.

Второе правило – те, у кого небольшая зарплата, по больничному будут получать примерно втрое больше, чем до 1 июля. А все потому, что минимальный размер больничных отвязали от бюджета прожиточного минимума (составлял 50%), и привязали к минимальной заработной платы.

Так, например, в июне 2024 половина бюджета прожиточного минимума это 209,36 рубля, а минимальная зарплата – 626 рублей. Разница в 2,9 раза.

Третье правило – с 1 июля увеличится в три раза, с 6 месяцев до полутора лет, учитываемая зарплата при начислении больничного. В это время может войти и зарплата на работе, с которой, например, человек уже успел уволиться, если, конечно, везде аккуратно перечислялись взносы в ФСЗН.

В эти 1,5 года не войдут периоды простоя и отпусков за свой счет по инициативе нанимателя, периоды временной нетрудоспособности и время получения иных социальных выплат, подчеркнули в Минтруда.

Четвертое правило – с 1 июля увеличится размер среднедневного заработка, применяемого для расчета больничных. Это означает, что больничный будут насчитывать не только с зарплаты, как было до этого, а еще и с учетом других выплат, таких, например, как матпомощь, пособие на оздоровление к отпуску или других разовых выплат.

Пятое правило касается совместителей, им с 1 июля больничные будут назначаться только по основному месту работы, но с учетом заработка у всех работодателей. Но для них есть одно «но», если, будучи на больничном, человек по основному месту работу не трудился, но имел силы работать по совместительству, то в этом случае больничный ему не выплатят, ведь он имел заработок, хоть и не очень большой.

По месту работы по совместительству больничные будут назначаться только при отсутствии основного места работы. При этом назначение будет производиться только по одному из мест работы по совместительству по выбору самого работника, уточнили в Минтруда и соцзащиты.

Шестое правило касается работников, которые трудятся по гражданско-правовым договорам, или договорам подряда. Например, человек имеет основное место работы и подработку по договору подряда. В случае больничного у него будет два расчета. Одно пособие назначат по трудовому договору, второе - по договору подряда.

Седьмое правило касается непосредственно сумм, которые будут начислены работнику, ушедшему на больничный. Если раньше эти суммы высчитывала бухгалтерия предприятия или фирмы, то с 1 июля эти данные бухгалтерской службе работодателя через корпоративный портал будет предоставлять Фонд соцзащиты с учетом данных персонифицированного учета, отметили в Минтруда. Это якобы должно исключить ошибки, которые до этого встречались при начислении больничных.

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