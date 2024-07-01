Минское «Динамо» подобрало канадского хоккеиста со скандальной репутацией 1.07.2024, 12:09

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В НХЛ его отстранили от игр.

Минское «Динамо» достигло договоренности о подписании контракта с канадским хоккеистом Диллоном Дюбе, сообщает официальный сайт клуба.

У канадца — скандальная репутация. Дело в том, что на родине Диллону, а также еще нескольким хоккеистам в январе этого года предъявили обвинение в сексуализированном насилии. Речь идет об инциденте после вечеринки в 2018 году, которая прошла в честь победы молодежной сборной Канады на чемпионате мира. Женщина заявила, что подверглась насилию со стороны восьми членов команды. Ни один игрок не признал свою вину.

Как бы то ни было, в НХЛ заботятся о своей репутации. Дюбе моментально отстранили от игр. Всего в сезоне-2023/24 он провел 43 матча за «Калгари» и набрал лишь 7 (3+4) баллов за результативность.

«Диллон не признал себя виновным в обвинении, не скрывается от властей и принимает участие в слушаниях по делу. Поскольку дело находится на стадии судебного разбирательства, а также руководствуясь презумпцией невиновности, клуб воздерживается от дальнейших комментариев по этому вопросу», — заявил генеральный директор «Динамо» Артем Каркоцкий.

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