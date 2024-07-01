Кто вспомнит о деньгах московского лузера? Михаил Крутихин

1.07.2024, 12:18

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Цель Путина – посеять хаос и ослабить Европу.

Европейским политикам – противникам исламской иммиграции ставят в упрек то, что их финансирует Путин (эксплуатируя естественные тенденции в европейских странах). Понятно, что цель Путина – посеять хаос и ослабить Европу. Но может получиться, как с провалившейся попыткой Путина «заморозить» европейцев.

Если сопротивление исламу все же выйдет на победную траекторию (как возможный сценарий), кто вспомнит о деньгах московского лузера?

Михаил Крутихин, Telegram

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