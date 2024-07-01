закрыть
1 июля 2024, понедельник, 12:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кто вспомнит о деньгах московского лузера?

  • Михаил Крутихин
  • 1.07.2024, 12:18
  • 1,342
Кто вспомнит о деньгах московского лузера?

Цель Путина – посеять хаос и ослабить Европу.

Европейским политикам – противникам исламской иммиграции ставят в упрек то, что их финансирует Путин (эксплуатируя естественные тенденции в европейских странах). Понятно, что цель Путина – посеять хаос и ослабить Европу. Но может получиться, как с провалившейся попыткой Путина «заморозить» европейцев.

Если сопротивление исламу все же выйдет на победную траекторию (как возможный сценарий), кто вспомнит о деньгах московского лузера?

Михаил Крутихин, Telegram

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко Валерий Карбалевич