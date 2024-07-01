Кто вспомнит о деньгах московского лузера?
- Михаил Крутихин
- 1.07.2024, 12:18
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Цель Путина – посеять хаос и ослабить Европу.
Европейским политикам – противникам исламской иммиграции ставят в упрек то, что их финансирует Путин (эксплуатируя естественные тенденции в европейских странах). Понятно, что цель Путина – посеять хаос и ослабить Европу. Но может получиться, как с провалившейся попыткой Путина «заморозить» европейцев.
Если сопротивление исламу все же выйдет на победную траекторию (как возможный сценарий), кто вспомнит о деньгах московского лузера?
Михаил Крутихин, Telegram