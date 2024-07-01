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20-летнего политзаключенного Никиту Золотарева снова будут судить

  • 1.07.2024, 12:29
20-летнего политзаключенного Никиту Золотарева снова будут судить

Его задержали 11 августа 2020 года.

В феврале 2021 года Никите Золотареву присудили 5 лет в воспитательной колонии по уголовному делу о «коктейлях Молотова». Он неоднократно жаловался отцу на пытки, сообщает «Вясна».

Уже в июле 2021 года парня снова осудили. Его обвинили в «нападении на сотрудника СИЗО-3» по ст. 364 УК за «умышленно сделанную подножку сотруднику СИЗО». Позже политзаключенного перевели из воспитательной колонии в исправительную. Но в скором времени Никиту перевели на тюремный режим.

Уже 11 июля в Жодино над парнем начнется очередной суд. Никиту обвиняют по ч. 2 ст. 411 УК («злостное неповиновение администрации колонии»). Дело будет рассматривать судья Анастасия Кука. Ему могут добавить еще 2 года колонии.

Поддержите Никиту: Следственная тюрьма № 8, 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22А, Никита Михайлович Золотарев.

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