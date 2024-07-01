В российском Белгороде произошел блэкаут 5 1.07.2024, 12:50

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Без света осталось около 90% области.

В русском городе Белгород произошел блэкаут. В целом без света осталось около 90% Белгородской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Украины.

Как отметили пресс-службе, по официальной версии, причиной отключения электроэнергии в Белгородской области стало «внешнее влияние на энергообъект». По информации из открытых источников, блэкаут произошел в результате одновременной атаки беспилотников и срабатывания самодельных взрывных устройств на подстанции.

Кроме того, 1 июля жители Белгорода и Белгородского района ожидают проблемы с автобусами. Организатор пассажирских перевозок сообщил, что из-за частичного отключения электроэнергии прогнозируются задержки и сбои в движении общественного транспорта.

По данным российских СМИ, отключения затронули Воронежскую область. Света нет в четырех районах: Лискинском, Острожском, Кантемировском и Каменском.

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