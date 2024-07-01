закрыть
1 июля 2024, понедельник, 14:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В российском Белгороде произошел блэкаут

5
  • 1.07.2024, 12:50
  • 3,588
В российском Белгороде произошел блэкаут

Без света осталось около 90% области.

В русском городе Белгород произошел блэкаут. В целом без света осталось около 90% Белгородской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Украины.

Как отметили пресс-службе, по официальной версии, причиной отключения электроэнергии в Белгородской области стало «внешнее влияние на энергообъект». По информации из открытых источников, блэкаут произошел в результате одновременной атаки беспилотников и срабатывания самодельных взрывных устройств на подстанции.

Кроме того, 1 июля жители Белгорода и Белгородского района ожидают проблемы с автобусами. Организатор пассажирских перевозок сообщил, что из-за частичного отключения электроэнергии прогнозируются задержки и сбои в движении общественного транспорта.

По данным российских СМИ, отключения затронули Воронежскую область. Света нет в четырех районах: Лискинском, Острожском, Кантемировском и Каменском.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко Валерий Карбалевич