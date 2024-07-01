«На границе никого никуда не выпускают» 2 1.07.2024, 12:56

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На выезде из Беларуси снова выстроились очереди.

Утром 1 июля опять собралась длинная очередь из автобусов и легковушек в пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей, об этом свидетельствуют данные мониторинга Госпогранкомитета. Стоящие в очереди пишут в чатах, что их часами никуда «не пускают», отмечает «Зеркало».

По состоянию на 12.00 понедельника выезда из Беларуси в Польшу ожидают 45 автобусов. В чатах о пересечении границы сообщают, что время ожидания проезда на польскую сторону составляет до 20 часов. Один из пассажиров рассказал, что его автобус стоит без движения с 2 часов ночи, и «пока просто не пускают никого» по неизвестной причине.

Кроме того, в пункте пропуска «Брест» стоят 200 легковушек.

В одном из пабликов запертые в колейках по обеим сторонам границы люди написали, что «на мост (на пограничной реке Буг. — Прим.) не пускают со стороны Польши». На это им ответили, что «со стороны Беларуси тоже движения нет». В соседнем чате пожаловались на утреннюю пересменку в белорусском пункте пропуска, после которой «все пошло как-то медленней».

Тем менее, судя по телеграм-чатам, люди все-таки пересекают границу, хотя и после многочасового ожидания. Многие рассказывают о тщательном досмотре на въезде в Беларусь, особенно автомобилей с номерами ЕС, который в «сумме занимает минут семь».

Очереди есть и на литовском направлении: в пункте пропуска «Каменный Лог» в полдень понедельника выезда из Беларуси ожидают 60 легковушек, в «Беняконях» — 70.

В пункте пропуска «Григоровщина» (Латвия) простаивают 35 автомобилей.

Кроме того, на границе Беларуси и ЕС стоят 1670 фур: 500 — в «Каменном Логе», 580 — в «Беняконях», 540 — в «Григоровщине», 50 — в «Козловичах».

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