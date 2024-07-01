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Старый 45-летний универсал Mercedes W123 продали по цене нового «Гелендвагена»

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  • 1.07.2024, 12:59
  • 2,924
Старый 45-летний универсал Mercedes W123 продали по цене нового «Гелендвагена»

Салон автомобиля отделан красно-черной кожей и деревом.

В США на аукционе Bonhams продали универсал Mercedes-Benz W123 1979 года. За неприметный, на первый взгляд, автомобиль заплатили 138 000 долларов — как за новый «Гелендваген». Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Дело в том, что с молотка ушел чрезвычайно редкий Mercedes 500 TE AMG. Таких универсалов выпустили единицы, ведь в конце 70-х компания AMG еще производила машины небольшими партиями.

Универсал Mercedes 500 TE AMG оснастили 5,2-литровым инжекторным V8 мощностью 300 л. с. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП. Также доработана подвеска и установлены увеличенные дисковые тормоза на всех колесах.

Интересно, что заряженная версия внешне мало чем отличается от стандартного Mercedes W123. Универсал несколько занижен, получил скромный обвес, небольшой задний спойлер и колесные диски BBS. Сзади видны сдвоенные выхлопные трубы.

Салон Mercedes 500 TE AMG отделан красно-черной кожей и деревом. Также установлены спортивные руль и кресла.

Универсал Mercedes W123 довольно неплохо сохранился. Пробег авто за 45 лет составляет всего 82,9 тыс. км.

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