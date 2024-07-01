Украинский военный: РФ стянула на фронт «зечек» 19 1.07.2024, 13:06

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С собой они носят гранату, чтобы не сдаваться в плен.

Российские женщины-заключенные, осужденные за тяжкие преступления, пришли воевать в Украину.

Об этом написал городской голова Умани (2014-2020 годов), который сейчас воюет в 58 отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского Александр Цебрий, пишет unian.net.

Он отмечает, что на направлении, которое защищает одна из бригад Сил обороны, проводят штурмовые действия «существа исключительно женского пола". "Все были заключены за тяжкие преступления, их действия на поле боя отличаются исключительной жестокостью и дерзостью. В плен не сдаются, для себя имеют гранату», — написал Цебрий.

По его словам, такие истории опровергают утверждение некоторых людей, что «Путин —плохой», но «простые русские люди хорошие».

«Мы когда-то жили в одной стране, учились по одной школьной программе, мультфильмы и детские фильмы смотрели одинаковые, слушали КИНО, ДДТ, «Машину времени»...Скажите, что не так с этими людьми, как такое может быть?», — написал он.

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