В Солигорском районе нашествие огромных слизней 1 1.07.2024, 13:13

3,000

Местные жители могут остаться без урожая.

В Солигорском районе в деревне Чижевичи происходит нашествие огромных слизней, пишет blizko.by со ссылкой на «Солигорский телевизионный канал».

Люди рассказали, что их огороды атакуют огромные слизни, которые поедают буквально все растения — от овощей до цветов. Местные жители боятся остаться без урожая.

Рядом с участками есть канава и много деревьев, которые создают тень. Все это способствуют тому, что слизни быстро размножаются и растут. Взрослые особи могут достигать размера до 15 сантиметров в длину.

Специалисты отмечают, что появление такого числа вредителей объясняется погодными условиями, — обильные осадки и тепло.

Стоит добавить, что действенного способа для фермеров избавиться от таких вредителей, сейчас нет. Бороться с ними можно специальными ловушками, собирать вручную, а также разводить уток, которые будут поедать слизней.

#стк ♬ оригинальный звук - stctvby @stctvby В нашу редакцию обратились жители улицы Шахтерской в Чижевичах. Люди сообщают, что их огороды атакуют огромные слизни, которые поедают буквально все растения – от овощей до цветов. Как с ними бороться и откуда взялась эта напасть - разбирались вместе со специалистами #солигорск

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com