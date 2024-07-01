закрыть
1 июля 2024, понедельник, 14:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Солигорском районе нашествие огромных слизней

1
  • 1.07.2024, 13:13
  • 3,000
В Солигорском районе нашествие огромных слизней

Местные жители могут остаться без урожая.

В Солигорском районе в деревне Чижевичи происходит нашествие огромных слизней, пишет blizko.by со ссылкой на «Солигорский телевизионный канал».

Люди рассказали, что их огороды атакуют огромные слизни, которые поедают буквально все растения — от овощей до цветов. Местные жители боятся остаться без урожая.

Рядом с участками есть канава и много деревьев, которые создают тень. Все это способствуют тому, что слизни быстро размножаются и растут. Взрослые особи могут достигать размера до 15 сантиметров в длину.

Специалисты отмечают, что появление такого числа вредителей объясняется погодными условиями, — обильные осадки и тепло.

Стоит добавить, что действенного способа для фермеров избавиться от таких вредителей, сейчас нет. Бороться с ними можно специальными ловушками, собирать вручную, а также разводить уток, которые будут поедать слизней.

@stctvby В нашу редакцию обратились жители улицы Шахтерской в Чижевичах. Люди сообщают, что их огороды атакуют огромные слизни, которые поедают буквально все растения – от овощей до цветов. Как с ними бороться и откуда взялась эта напасть - разбирались вместе со специалистами #солигорск #стк ♬ оригинальный звук - stctvby

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко Валерий Карбалевич