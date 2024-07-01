В Солигорском районе нашествие огромных слизней

В Солигорском районе нашествие огромных слизней1
- 1.07.2024, 13:13
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Местные жители могут остаться без урожая.
В Солигорском районе в деревне Чижевичи происходит нашествие огромных слизней, пишет blizko.by со ссылкой на «Солигорский телевизионный канал».
Люди рассказали, что их огороды атакуют огромные слизни, которые поедают буквально все растения — от овощей до цветов. Местные жители боятся остаться без урожая.
Рядом с участками есть канава и много деревьев, которые создают тень. Все это способствуют тому, что слизни быстро размножаются и растут. Взрослые особи могут достигать размера до 15 сантиметров в длину.
Специалисты отмечают, что появление такого числа вредителей объясняется погодными условиями, — обильные осадки и тепло.
Стоит добавить, что действенного способа для фермеров избавиться от таких вредителей, сейчас нет. Бороться с ними можно специальными ловушками, собирать вручную, а также разводить уток, которые будут поедать слизней.
@stctvby В нашу редакцию обратились жители улицы Шахтерской в Чижевичах. Люди сообщают, что их огороды атакуют огромные слизни, которые поедают буквально все растения – от овощей до цветов. Как с ними бороться и откуда взялась эта напасть - разбирались вместе со специалистами #солигорск #стк ♬ оригинальный звук - stctvby