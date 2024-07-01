Театр абсурда

Театр абсурда4
- Леонид Невзлин
- 1.07.2024, 13:17
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Председательство России в Совбезе ООН противоречит здравому смыслу.
С сегодняшнего дня страна-агрессор РФ на месяц становится дежурным председателем Совбеза ООН. Дежурные по этому дряхлому отряду меняются раз в пятнадцать месяцев, так что это уже второе председательство РФ после ее нападения на Украину. Пятнадцать месяцев назад кто-то еще возмущался – но сейчас, видимо, все привыкли.
Это председательство противоречит здравому смыслу настолько, что уже почти смешно. Очередное доказательство того, что и сама ООН, и ее Совбез – давно уже безнадежно устаревшая система, которую нужно реформировать, если не сносить под корень.
Пока же приходится мириться с этим театром абсурда. На его сцене в июле РФ запланировала несколько представлений, в том числе заседания под председательством Лаврова о «ближневосточном урегулировании» и построении устойчивого миропорядка.
«Справедливого и демократического», более лучшего. Ну все как они любят.
Когда же мы услышим с этой пыльной сцены: «Папа просил передать вам всем, что театр закрывается. Нас всех тошнит»...
Леонид Невзлин, «Фейсбук»