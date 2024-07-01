В Гродно судят соучредителя фирмы по городским перевозкам 1 1.07.2024, 13:24

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За комментарии.

Гродненский областной суд начинает рассмотрение уголовного дела Игоря Сушко. Его обвиняют в «разжигании иной социальной вражды или розни» (ч. 1 ст. 130 УК).

Игоря задержали 23 ноября 2023 года. Известно, что он являлся соучредителем фирмы по городским маршрутным перевозкам, сообщают правозащитники.

Сушко был задержан за комментарии в Telegram-каналах о белорусских и российских военных.

Дело назначили рассматривать судью Виталия Кулеша.

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