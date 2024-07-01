В торговле возникла новая проблема

В торговле возникла новая проблема2
- 1.07.2024, 13:50
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Бизнес бьет тревогу.
В Беларуси больше четверти розничного товарооборота обеспечивают иностранные торговые компании. В прошлом году их роль в торговле резко подскочила — причем в ущерб частному белорусскому бизнесу, пишет «Зеркало».
В прошлом году 26,3% розничного товарооборота приходилось на иностранные компании, следует из данных Белстата. Это более 20 млрд рублей из общего объема, который составлял почти 77 млрд рублей.
Для сравнения: в 2021 году на небеларусские фирмы приходилось 22,2% товарооборота. А десять лет назад — менее 15%.
Причем увеличение доли иностранных торговых сетей в товарообороте происходит в ущерб частному белорусскому бизнесу. Если десятилетие назад беларусские фирмы обеспечивали 76,7% розничного товарооборота, то в прошлом году — уже 65%. Особенно этот процесс ускорился в 2022 и 2023 годах.
Скорее всего, на белорусском рынке все бóльшую роль играют именно российские торговые сети. Такой вывод можно сделать по двум причинам. Во-первых, маловероятно, что на фоне введенных против Минска санкций из-за содействия России в войне в Украине бизнес из западных стран активно расширяется на нашем рынке.
При этом надо учитывать также вводимые ограничения для предпринимателей из «недружественных» государств. А вот российские сети действовали как раз наоборот — одна за другой они объявляют о выходе на наш рынок и довольно активно расширяют свои сети в белорусских городах. Это вторая причина.