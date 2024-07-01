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Песков умудрился сказать правду

  • Александр Фридман
  • 1.07.2024, 14:12
  • 1,662
Песков умудрился сказать правду

О заявлении главы пресс-службы Кремля по Беларуси.

Песков умудрился сказать правду. Он считает, что концентрация украинских войск на границе с Беларусью является «проблемой Москвы».

Действительно, это проблема для России: россияне, по собственным же оценкам, уже как минимум три раза успели полностью уничтожить ВСУ, а украинские военные все продолжают концентрироваться – и именно на границах с Беларусью.

Александр Фридман, Telegram

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