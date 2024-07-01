Песков умудрился сказать правду
- Александр Фридман
- 1.07.2024, 14:12
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О заявлении главы пресс-службы Кремля по Беларуси.
Песков умудрился сказать правду. Он считает, что концентрация украинских войск на границе с Беларусью является «проблемой Москвы».
Действительно, это проблема для России: россияне, по собственным же оценкам, уже как минимум три раза успели полностью уничтожить ВСУ, а украинские военные все продолжают концентрироваться – и именно на границах с Беларусью.
Александр Фридман, Telegram