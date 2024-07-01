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В Южной Корее робот-госслужащий совершил самоубийство

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  • 1.07.2024, 14:24
В Южной Корее робот-госслужащий совершил самоубийство
Фото: Handout / Gumi City Council/AFP

Через год работы в мэрии.

Городской совет города Куми в Южной Корее заявил, что их робот-администратор самоликвидировался, прыгнув с лестницы. Его прозвали первым в стране роботом-самоубийцей. Об этом сообщает France24.

По словам свидетелей, робот некоторое время кружил на одном месте перед прыжком, сообщая о технических проблемах. Обстоятельства происшествия все еще устанавливаются.

Этот робот работал в мэрии с августа 2023 года. Он помогал работникам доставлять документы, рекламировал события и предоставлял информацию местным жителям. Один из чиновников отметил, что робот был полноценным членом команды и работал очень усердно.

Робот, созданный компанией Bear Robotics, имел собственную карточку госслужащего и работал с 9:00 до 18:00. В отличие от других подобных роботов этот обслуживал несколько этажей и мог самостоятельно вызвать лифт.

Городской совет Куми пока не планирует заменять робота-администратора.

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