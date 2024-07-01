Стоит ли опасаться победы Ле Пен во Франции? 3 1.07.2024, 14:40

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Политолог считает, что «Национальному объединению» придется меняться.

Правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» победила в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,15% голосов. На втором месте — левые. Альянс Макрона — третий, четвертые — республиканцы. Какие могут быть расклады во втором туре?

Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорием Месежниковым.

— По избирательному закону должен быть проведен второй тур. Вполне возможно, что там будут определенные договоренности между отдельными кандидатами в пользу тех, которые ближе к этим партиям. Я не особо углублялся в математические прогнозы второго тура французских выборов, но по результатам первого тура совершенно очевидно, что партия Макрона не выиграет эти выборы.

Лучшие результаты на этих выборах показали представители правых и левых радикальных сил. Партия Марин Ле Пен является, по сути дела, праворадикальной силой, а Жан-Люк Меланшон представляет неокоммунистических левых. Так что точно спрогнозировать итоги пока сложно, нужно подождать второго тура, чтобы увидеть более определенную картину.

— Макрон намерен отозвать кандидатов со второго тура парламентских выборов более чем в 60 округах, чтобы не дать «Национальному объединению» Марин Ле Пен получить абсолютное большинство в парламенте. Поможет ли ему эта тактика?

— Судя по всему, он будет снимать своих кандидатов в тех округах, где у левых хорошие шансы, у леворадикального блока. Но я не уверен, что избиратели Макрона поддержат эту партию, ведь ее раньше партия действующего президента Франции остро критиковала, причем левые отвечали ей очень агрессивно. Можно сказать, что для них левые — это идеологические противники, может быть, менее радикальные, чем партия Ле Пен, которая для них вообще как красная тряпка.

В целом, конечно, эта тактика может частично ослабить результаты Ле Пен, но судя по результатам первого тура выборов, пока ее партия выглядит предпочтительнее для большого числа французов. Сам факт, что партия Макрона потерпела такое поражение, для Франции это сильный удар, для умеренных партий такого типа.

Все-таки либералы во Франции всегда пользовались большой поддержкой, а сейчас они уступили свои сильные позиции представителям радикальных партий. Это переформатирует всю партийную систему и, судя по всему, повлияет на характер государства тоже и вполне возможно, что на внешнюю политику.

— Стоит ли опасаться партию Ле Пен, ведь мы видели уже пример Италии, где победили правые, а премьер Мелони, вопреки прогнозам, активно поддерживает Украину и занимает конструктивную позицию в ЕС?

— Между Мелони и Ле Пен большая разница, потому что Марин Ле Пен открыто ездила в Москву и прямо поддерживала Путина. Россия финансировала партию Ле Пен. Ничего подобного ни с Мелони, ни с ее партией не случалось, то есть были определенные сомнения относительно характера этой партии, которую Мелони возглавляет. Там, возможно, проявлялись отдельные тенденции неких пророссийских позиций у некоторых деятелей. Но ничего этого не подтвердилось на уровнe высшего руководства, у Мелони никаких личных отношений с Путиным не было, нет и, я думаю, не будет и в будущем.

Что касается Ле Пен, то стоит учитывать ее контакты с Кремлем и дела, связанные с финансовой поддержкой ее партии со стороны Москвы. Она, конечно, будет сейчас стремиться более умеренно высказываться и пытаться занять более центристскую позицию. Возможно, это будет связано с менее радикальными позициями относительно российско-украинской войны, в том смысле, что в отношении России будут более мягкие позиции.

Однако нельзя сбрасывать со счетов, что кандидат этой партии Жордан Барделла на должность премьер-министра в марте этого года поздравил Путина с «переизбранием» на пост президента», а о России он отзывался не как о противнике, а как партнере.

Может быть, это каким-то образом сейчас поменяется, но что будет полный переход праворадикальной партии на позицию поддержки Украины, честно говоря, в это трудно поверить. Плюс еще партия Меланшона, они же тоже в какой-то степени пророссийские, левая партия не является проатлантической, она к тому же еще и евроскептическая. Так что, я думаю, Францию ждут очень сложные времена.

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