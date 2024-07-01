«Людей доставали из люка на крыше» 1.07.2024, 14:57

3,510

В Беларуси автобус опрокинулся в кювет.

Один читателей опубликовал на форуме «Онлайнера» снимки опрокинувшегося автобуса. Судя по всему, авария произошла ночью 27 июня. Правда, информация касательного того, где именно это случилось, разнится. Один из читателей утверждает, что знает, откуда ехал автобус и кто был внутри.

Автор фото написал, что автобус находился «под Могилевом». В то же время читательница по имени Виктория отметила: «Это было в городе Березино». «У автобуса выбивали заднее стекло», — добавил пользователь форума. Эти слова подтверждает одна из фотографий.

Неизвестно, сколько человек находилось в салоне в момент аварии. Однако Виктория сообщила: «Видели автобус уже после того, как он опрокинулся. На месте были две пожарные бригады и четыре-пять карет скорой помощи. Людей доставали из люка на крыше».

Еще один читатель поделился следующей информацией: «Автобус возвращался из Могилева в Минск после спектакля «Пiсаравы iмянiны». Внутри находились актеры и техническая группа Купаловского театра».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com