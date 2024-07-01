Соболенко снялась с Уимблдона 6 1.07.2024, 15:04

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Арина Соболенко

Из-за травмы.

Третья ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко снялась с Уимблдона из-за травмы плеча.

«Я называю это просто травмой плеча. Это действительно специфическая травма, и она действительно редкая. Вероятно, я просто вторая или третья теннисистка, которая травмировала эту мышцу. Это очень неприятно. Самое раздражающее, что я могу делать все что угодно. Могу тренироваться, могу делать удары с отскока. Я борюсь с подачей. Это действительно раздражает. Вы не чувствуете, что получили травму. Если вы дадите мне гири, я пойду поднимать гири. Но если вы скажете мне подавать, я буду испытывать боль. Мы сделали МРТ. Мы сделали все, мы провели много реабилитации, много лечения. Я никогда не сталкивалась с серьезными травмами в своей карьере. Я бы сказала, что последний месяц был действительно сложным для меня. Я испытывала разные боли», — ранее рассказывала Соболенко.

Ранее он также снялась во время матча с Анной Калинской на турнире в Берлине из-за проблем с плечом.

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