«Пора перестать верить сказкам лукашистов и умножать все их обещания на ноль» 3 1.07.2024, 15:17

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Режим Лукашенко обманывает белорусов.

Лукашенко обманул многодетных: в 2005-м году он обещал за троих детей бесплатную квартиру, в 2006-м — за пятерых, а в 2022-м обезал за два года обеспечить многодетные семьи жильем. Теперь же Лукашенко призвал пересмотреть все льготы для больших семей и обрезать выплаты.

Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:

«Надо было думать и не вестись на обещания Лукашенко. А так детей пнаделали для государства, стратегия поддержания народа в нищете работает».

«Потом эти дети подрастут и будут кормить своими налогами «государство» и всю чиновничью свору, на это и был расчет».

«На государство в нынешние времена не стоит рассчитывать, по телевизору одна показуха — наобещал и забыл».

«Как можно играть с будущим детей, обещая то, что не можете дать?»

«У меня трое деток, никакого жилья, бесплатного или льготного, я не получила, живем на съемном. Ну и где все эти обещанные льготы?»

«С каждым годом жилье купить тяжелее, как раньше не дают. Качество жизни ухудшается, но вы плодитесь».

«В Беларуси дом себе построить можно лет за 200, потому что с такой зарплатой только мобильник в кредит дадут».

«О какой помощи от государства можно говорить, если даже на Новый Год сами деткам на подарки скидываемся?»

«Пора перестать верить сказкам лукашистов и умножать все их обещания на ноль».

«Где же эти квартиры для многодетных? Мы видим только новые здания для «элиты», а электорат оставляют за бортом».

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