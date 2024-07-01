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«Госдура», патриархат, никабы

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  • Андрей Окунь
  • 1.07.2024, 15:18
  • 2,932
«Госдура», патриархат, никабы

Из информационного небытия как из табакерки вдруг повыскакивали говорящие головы.

Общество нужно постоянно держать в стрессе, раздёргивать, нервировать — другого способа управления страной у действующего режима не осталось. Только бесконечное нагнетание страха и злобы. Поэтому в разные моменты из информационного небытия как из табакерки вдруг выскакивают говорящие головы: Кадыров, Картаполов, Турчак, Милонов и прочие пустотелые люди. Теперь вот очередь выскакивать дошла до Бастрыкина.

В этот раз я даже не буду цитировать главу СКР. Его слова ничего не решают, потому что и тело, и душа Бастрыкина давно заложены государству в обмен на деньги, комфорт и имитацию власти. Такие люди могут занимать высокие посты, но всё равно оставаться всецело немощными.

Честных слов такие, как Бастрыкин всё равно никогда не скажут. Просто не смогут решиться. Привычка жить по инструкции из АП или другого ведомства основа их личности. «Госдура», патриархат, никабы — это всё инструменты отвлечения внимания от по-настоящему важных вещей. От бессмысленной войны, которая уничтожает будущее страны, от колоссального социального неравенства, от инфляции и растущих цен. От звенящей идеологической пустоты. Поэтому нет смысла слушать подневольного, пустословного человека. Он будет только лгать.

Андрей Окунь, Telegram

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