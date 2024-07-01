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В Беларуси стало на пять тысяч медиков меньше

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  • 1.07.2024, 15:25
  • 2,138
В Беларуси стало на пять тысяч медиков меньше

Только за последние пять месяцев.

Чистый отток кадров из медицинской отрасли за первые пять месяцев 2024 года составил 4,9 тысячи человек, пишет сайт banki24.by.

По итогам января-мая организации здравоохранения приняли на работу 12,3 тысячи человек, а уволили 17,2 тысячи. В статистику включаются медорганизации со среднесписочным персоналом от 16 человек и более.

Соотношение принятых и уволенных медиков за январь-май составило 71,4% (в среднем по экономике — 87,0%).

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