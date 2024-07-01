В Беларуси стало на пять тысяч медиков меньше

В Беларуси стало на пять тысяч медиков меньше3
- 1.07.2024, 15:25
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Только за последние пять месяцев.
Чистый отток кадров из медицинской отрасли за первые пять месяцев 2024 года составил 4,9 тысячи человек, пишет сайт banki24.by.
По итогам января-мая организации здравоохранения приняли на работу 12,3 тысячи человек, а уволили 17,2 тысячи. В статистику включаются медорганизации со среднесписочным персоналом от 16 человек и более.
Соотношение принятых и уволенных медиков за январь-май составило 71,4% (в среднем по экономике — 87,0%).