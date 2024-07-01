Три страны НАТО начали специальную операцию в Черном море 1 1.07.2024, 15:29

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Как это повлияет на Украину.

1 июля военно-морские силы трех стран НАТО - Румынии, Болгарии и Турции начали совместную миссию по разминированию Черного моря. Это первая крупная совместная акция черноморских государств после полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщает Bloomberg, инициатива под руководством Стамбула направлена на обезвреживание мин, дрейфующих в определенных районах Черного моря в результате войны. Это важно ввиду того, что страна-агрессор Россия и Украина являются ключевыми производителями зерна и война поставила под угрозу безопасное прохождение грузов.

«Киев запустил собственный Черноморский экспортный маршрут в прошлом году после срыва соглашения о безопасном коридоре, поддержанного Россией, Турцией и ООН. Это успешно увеличило экспорт и помогло экономике развиваться быстрее, чем прогнозировалось, но этот путь остается рискованным», - говорится в сообщении.

Примером такого риска стал ракетный удар РФ в прошлом году возле ключевого украинского порта в Одессе, где было повреждено коммерческое судно. Тогда погиб один человек, еще несколько получили ранения. Еще одно судно, арендованное сельскохозяйственным гигантом Cargill Inc., пострадало от взрыва при выходе из украинского порта в ноябре.

В марте Украине удалось почти полностью вернуть экспорт из черноморских портов до довоенных объемов, однако порты вблизи Одессы все еще часто попадают под удары со стороны агрессора России.

Поэтому Турция, Румыния и Болгария, которые являются членами НАТО, начали свою миссию. Однако их морские силы находятся за пределами НАТО, в частности, чтобы избежать эскалации напряженности с Россией.

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