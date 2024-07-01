СМИ: Украинские дроны поразили самую необычную цель РФ 1.07.2024, 15:42

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За все время войны.

Подразделение беспилотников «Ронины» из состава 56-й отдельной механизированной бригады поразило российский тепловоз с эшелоном топлива возле Токмака. Удар свидетельствует не только в возможностях украинских дронов, но и о проблемах в логистике врага, сообщает Defense Express.

Как отмечается, сообщество «Око Гора» проанализировало геолокацию, где был поражен эшелон и выяснило, что удар произошел вглубь почти 30 километров от линии боестолкновения. Однако аналитики утверждают, что в этой ситуации необычность заключается не в рекордных показателях дальности полета дрона, а в том, что россияне используют железнодорожную линию в 25 км от боевых действий.

«На этом месте стоит проанализировать сам характер цели, по которой было попадание, и здесь мы вот что увидим. На кадрах фигурировал двухсекционный тепловоз типа 2ТЭ116, который имеет длину корпуса в 36 метров и полную массу аж в 276 тонн. Эти габаритные характеристики делают пораженный тепловоз не только самой необычной, но и самой большой целью рашистов, по которой попал наш FPV-дрон», - говорится в материале.

Однако пока неизвестно к каким последствиям привело попадание украинских дронов по российскому тепловозу. Эксперты предположили, что с одинаковой вероятностью поражение могло как не дать никаких последствий, так и привести к неисправности локомотива, что усложнит дальнейшее движение эшелона с топливом.

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