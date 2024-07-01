Для поездок из РФ в Беларусь стали оформлять «Синие карты» 1.07.2024, 15:55

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С сегодняшнего дня.

С 1 июля 2024 года для поездок в Беларусь российские страховые компании больше не оформляют страховки на бланках «зеленых карт», за исключением выдачи дубликатов. С сегодняшнего дня полисы «автогражданки» – это «синяя карта».

Таким образом, с сегодняшнего дня, 1 июля, вступила в силу международная система страхования «Синяя карта». Как отмечает Российский союз автостраховщиков, договоры, оформленные до 1 июля 2024 года на старых бланках, продолжат действовать до истечения указанного в них срока страхования. Идет работа по переходу в перспективе на их оформление в электронном виде.

Стоит отметить, что Белорусское бюро по транспортному страхованию начало постепенное введение полисов гражданской ответственности «Синяя карта» несколько раньше российских коллег. По таким договорам уже есть первые случаи урегулирования убытков.

Напомним, в Беларуси для поездок в Россию страховки на бланках синего цвета начали выдавать с 1 апреля 2024 года.

Наравне с «синими картами» для поездок в Россию оформлялись и «зеленые карты» до их израсходования. Для поездок в Россию страховки продаются сроком от 15 дней до 1 года.

Напомним, с год назад, с 30 июня 2023 года, было остановлено членство России и Беларуси в системе «Зеленая карта». В это же время стало известно, что Беларусь и Россия могут ввести аналог «зеленых карт» – «синие карты». Валютой расчетов является преимущественно национальная валюта страны ДТП (ранее расчеты осуществлялись в евро).

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