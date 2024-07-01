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Новый 1937-й

  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 1.07.2024, 15:59
Новый 1937-й

Пропагандисты Соловьева разгорячились.

Пропагандисты Соловьева проклинают и требуют расстрелять бывшего заместителя Шойгу Тимура Иванова, которого ранее сами превозносили и облизывали.

«Омерзительный Тимур Иванов не просто воровал, он ударил по престижу нашей армии. Этот ублюдок набивал себе карманы. Вот если бы его расстреляли, все были бы рады и счастливы!»

Буквально новый 1937-й, когда какой-нибудь еще вчера восхваляемый «железный нарком» за месяц превращался в бешеную собаку, иностранного шпиона и врага.

В один день, когда придет соответствующий указ, они точно так же потребуют расстрелять и Медведева, и Путина, и вообще кого скажут. Еще увидите.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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