Новый 1937-й
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 1.07.2024, 15:59
Пропагандисты Соловьева разгорячились.
Пропагандисты Соловьева проклинают и требуют расстрелять бывшего заместителя Шойгу Тимура Иванова, которого ранее сами превозносили и облизывали.
«Омерзительный Тимур Иванов не просто воровал, он ударил по престижу нашей армии. Этот ублюдок набивал себе карманы. Вот если бы его расстреляли, все были бы рады и счастливы!»
Буквально новый 1937-й, когда какой-нибудь еще вчера восхваляемый «железный нарком» за месяц превращался в бешеную собаку, иностранного шпиона и врага.
В один день, когда придет соответствующий указ, они точно так же потребуют расстрелять и Медведева, и Путина, и вообще кого скажут. Еще увидите.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»