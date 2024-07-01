В Крыму россияне используют местное население для прикрытия своих военных объектов 7 1.07.2024, 16:18

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ЗРК «Тор М2КМ» разместили вблизи общественного пляжа.

Вооруженные силы Российской Федерации установили ЗРК «Тор М2КМ» во временно оккупированном Севастополе в Крыму. В частности, вражеский комплекс разместили вблизи пляжа. Как пишет «Фокус», об этом сообщили в партизанском движении «Атеш» в Telegram.

«Атеш» зафиксировали установление ЗРК «Тор М2КМ» в Севастополе», — говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что на этот раз россияне выбрали очередное «идеальное» место для размещения зенитно-ракетного комплекса. В частности, его разместили над пляжем, ставя под угрозу местное население.

Кроме этого, в подполье показали одну из последних фото ЗРК «Тор».

«СОУ планомерно выносят радиолокационные станции и ЗРК, освобождая своеобразный коридор к крымскому мосту! Обратный отсчет жизни «незаконной конструкции» начался» — отметили в «Атеш».

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