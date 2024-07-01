Зарплата белорусских айтишников в долларах упала до минимума

Зарплата белорусских айтишников в долларах упала до минимума4
- 1.07.2024, 16:42
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Компании ІТ и связи стали одним из главных тормозов экономики.
В Беларуси продолжает падать зарплата работников ІТ-сферы в пересчете на доллары. Это заметил портал Devby в официальных данных Национального статистического комитета.
В мае средняя зарплата в ІТ составила Br 6 904,7. За год (с мая 2023) она увеличилась на 5,5%. А вот в долларах снизился на 5% до $2148,6 по среднему курсу за месяц.
В целом по долларам средняя зарплата в ИТ в мае обновила антирекорд. До этого самая низкая зарплата в этом году была в январе ($2175,8), затем в апреле ($2158,8).
При этом, отмечает портал, это уже второй месяц подряд, когда зарплата стабильно падала и в рублях, в валюте.
В 2023 году компании ІТ и связи стали одним из главных тормозов белорусской экономики.