Бухгалтер похитила 500 000 рублей у работодателей и проиграла в казино 5 1.07.2024, 16:56

2,318

Суд вынес ей приговор.

В Барановичах бухгалтер полтора года похищала со счетов предпринимателей крупные суммы. В общей сложности 28-летняя женщина похитила более 484 000 рублей, сообщает «Онлайнер» со ссылкой на СК.

С 2018 года бухгалтер работала с юрлицами и индивидуальными предпринимателями, занималась зарплатами и налогами. В конце 2022 года увлеклась ставками в онлайн-казино и стала похищать деньги со счетов своих нанимателей. Схема выглядела так: у женщины были ключ-карты с электронной цифровой подписью, которые открывали доступ к счетам компаний, она согласовывала с предпринимателями размеры переводов, но деньги уходили на ее личные счета.

Такая деятельность оставалась незамеченной полтора года. На допросе женщина рассказала следователю, что страдала игровой зависимостью и не могла остановиться, доходило до того, что она играла почти сутки и тратила на сон только два часа. Также женщина в прошлом году взяла в долг у двух знакомых около 13 тысяч рублей, которые потом тоже проиграла в казино.

Ей предъявлено обвинение сразу по двум статьям: часть 4 статьи 212 («Хищение имущества путем модификации компьютерной информации в особо крупном размере») и часть 3 статьи 209 («Мошенничество, совершенное повторно, в крупном размере») Уголовного кодекса. Сейчас женщина под стражей.

Суд признал женщину виновной по нескольким статьям: по части 3 статьи 209 УК РБ назначено наказание — лишение свободы на 3 года со штрафом в размере 50 базовых величин (2000 рублей); по части 4 статьи 212 наказание — лишение свободы на 6 лет со штрафом 100 базовых (4000 рублей) без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Наказания не суммируются, более строгое поглощает менее строгое.

Также с обвиняемой взыщут в пользу семи потерпевших возмещение ущерба на общую сумму 168 231,94 рубля, а также 800 рублей за услуги представителя.

Приговор не вступил в силу, может быть обжалован или опротестован.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com