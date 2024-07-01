В Гродно нашли редкий кристалл с рисунком деревьев 1.07.2024, 17:14

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В чем его тайна?

Белорус нашел в центре Гродно камень с «фантастической росписью» в виде веток деревьев. Позже выяснилось, что это редкий кристалл, рисунок которого создала природа.

«Недавно едва ли не в самом центре Гродно я случайно обнаружил удивительный по красоте и изяществу камушек. Разговаривая по мобильному телефону, просто перевел взгляд под ноги и увидел настоящее чудо», — поделился журналист издания «Аргументы и факты в Беларуси».

По его словам, это был гладкий камень пирамидальной формы «цвета кофе с молоком». На нем — черные ветки деревьев с «многочисленными ответвлениями». Как отметил автор, «веточки образуют неповторимые композиции»: лес, звездное небо и не только. После мытья камня мыльным раствором изображение не стерлось.

В местном минералогическом музее подсказали, что находка — это сложнокристаллическое образование, которое называется дендрит марганца. Специалисты пояснили, что изображение появилось при ускоренной или стесненной кристаллизации в особых условиях, когда ребра или вершины кристалла расщепились определенным образом.

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