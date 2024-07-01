Финляндия откроет свои военные объекты для вооруженных сил США 1.07.2024, 17:39

Финский парламент единогласно одобрил оборонное соглашение между странами.

Финляндия откроет 15 своих военных объектов для возможного использования силами США. Финский парламент единогласно одобрил соответствующее оборонное соглашение между странами.

Об этом сообщает Yle.

Он позволяет направить американцам в Финляндию свое оружие и солдат. Также будут объекты, доступ к которым смогут получить только Соединенные Штаты.

Что такое DCA?

Соглашение об оборонном сотрудничестве (DCA) облегчает передвижение и действия американских войск в Финляндии.

В рамках этого соглашения на территорию Финляндии могут быть доставлены из США оборонительное оборудование, снаряжение, материалы и военнослужащие.

В соответствии с соглашением, Финляндия, среди прочего, открывает для возможного использования США 15 своих военных баз.

США имеют аналогичные DCA-соглашения с более чем 20 странами.

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