В Беларуси зарегистрировали 23 температурных рекорда за день 1.07.2024, 18:03

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Все они были установлены 30 июня.

Жара в Беларуси установила 23 рекорда 30 июня. Кроме того, три рекорда прошлых лет повторились в этот день. Об этом сообщает телеграм-канал nadvorie.

Столбики термометров по всей стране поднялись выше отметки в 30°C. Однако абсолютный рекорд устоял: в Василевичах в 1917 году в этот день воздух раскалился до +34°C.

Жарче всего в последний день июня было в Житковичах. Там термометры показали +33,5°C. До этого рекордным был показатель 1940 года, когда в этом городе жара достигла +30,9°C.

В Лельчицах 30 июня было +33,1°C. Ранее рекорд был установлен в 2021 году, тогда воздух прогрелся до +30,6°C.

В Пинске также был побит рекорд 2021-го (+31,8°C), там накануне была жара +32,9°C.

В поселке Октябрьский Гомельской области 30 июня зафиксировали температуру в +32,8°C (до этого рекордным был 2010 год с показателем +30,1°C).

Рекордная жара наблюдалась и в таких городах, как Ивацевичи — +32,8°C (+32,2°C в 2019-м), Мозырь — +32,7°C (+31°C в 1999-м), Гомель — +32,7°C (+31,5°C в 1973-м), метеостанция «Полесская» — +32,6°C (+30,9°C в 2021-м), Жлобин — +32,5°C (+30,9°C в 1999-м), Брагин — +32,4°C (+30,7°C в 1973-м), Могилев — +31,8°C (+30,2°C в 1959-м), Гродно — +31,7°C (+31,2°C в 2019-м), Лида — +31,6°C (+31,1°C в 1997-м).

В Ганцевичах также побит предыдущий рекорд жары, там 30 июня было +31,2°C, а до этого жарче всего в последний день июня был в 2021-м, когда воздух прогрелся до +30,6°C.

Также новые температурные рекорды установлены в Столбцах — +31,2°C (+30,9°C в 1997-м), Бобруйске — +31°C (+29,6°C в 1981-м), Слуцке — +31°C (+29,9°C в 2021-м), Костюковичах — +31°C (+30,3°C в 1999-м), в Кличеве — +30,8°C (+29,3°C в 1981-м), Березино — +30,6°C (+30,1°C в 2016-м), Вилейке — +30,2°C (+29,8°C в 2019-м), Мстиславле — +29,4°C (+26,8°C в 2014-м), Лепеле — +29,1°C (+28,5°C в 1997-м).

Повторился рекорд в Пружанах. Там накануне термометры показали +32,9°C, столько же было в этот день в 2022 году.

Также повторение рекордной жары зафиксировали в Орше и Сенно — +28,9°C (такая же температура воздуха была в обоих населенных пунктах в 1981-м).

По прогнозам, жара в Беларуси на несколько дней спадет, но затем вернется.

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